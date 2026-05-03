Pretendono caffè gratis da un bar nel Corvetto minacciando sanzioni da 6mila euro | indagati 2 vigili e un poliziotto

Due vigili e un poliziotto sono stati iscritti nel registro degli indagati dopo che un bar del quartiere Corvetto di Milano ha denunciato un tentativo di ottenere caffè gratis con la minaccia di sanzioni fino a 6.000 euro. Le autorità stanno conducendo le indagini per accertare i fatti e verificare eventuali responsabilità. La vicenda riguarda presunte pressioni esercitate sui gestori dell’attività commerciale.

Un bar del quartiere Corvetto di Milano ha denunciato due vigili e un agente di polizia per tentata concussione in concorso. I tre avrebbero preteso sconti e caffè gratis, minacciando controlli che avrebbero potuto portare a sanzioni per migliaia di euro.🔗 Leggi su Fanpage.it

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Si parla di: Milano, vigili pretendono caffè gratis e prezzi simbolici. In cambio niente controlli. Ma il negoziante non cede e li denuncia.

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