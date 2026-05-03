Presente agli scontri del 1° maggio Zappalà FdI presenta un' interrogazione in Regione sul primario di Oncologia di Biella Ravinale AVS | Inammissibile

Il politico biellese ha presentato un'interrogazione in Regione riguardo al primario di Oncologia locale, dopo essere stato presente agli scontri del 1° maggio. Le sue dichiarazioni hanno generato numerose reazioni pubbliche, tra cui quella del rappresentante dell’Associazione dei Volontari Sanitari, che le ha giudicate inammissibili. La vicenda coinvolge diversi attori e ha suscitato un acceso dibattito sui social e nei media locali.

Hanno scatenato centinaia di reazioni le parole espresse pubblicamente dal politico biellese, Davide Eugenio Zappalà. Risale alla giornata di domenica, 3 maggio, il post pubblicato sui social dal consigliere regionale di Fratelli d'Italia che annuncia di aver presentato un'interrogazione.🔗 Leggi su Torinotoday.it Notizie correlate Caso medico a Biella: Zappalà chiede il provvedimento al primario? Cosa scoprirai Come ha fatto il primario a proteggere l'agente durante lo scontro? Perché la Regione Piemonte deve intervenire sulla condotta del... Acqua dalle dighe finisce in mare, Catanzaro presenta interrogazione: "Stop agli sprechi, la Regione intervenga"Nel mirino la gestione di Gammauta e Castello: richiesta revisione delle concessioni e misure per recuperare risorse destinate a uso civile e... Una raccolta di contenuti «Il primario di Oncologia di Biella presente durante gli scontri per Askatasuna», il consigliere Zappalà (Fdi) presenta un'interrogazioneL'esponente meloniano, coinvolto nel caso Bisteccheria con Delmastro, punta il dito contro il medico Francesco Leone: «Ho presentato un’interrogazione all’assessore alla Sanità per sapere se non riten ... torino.corriere.it Il caso del primario tra gli antagonisti : Bisogna dialogareL’oncologo di Biella ripreso durante le cariche della polizia. Il consigliere meloniano Zappalà chiede alla Regione di intervenire ... msn.com