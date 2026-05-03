' Potevi dirmelo prima Ma quando prima?' al via un seminario sulla prevenzione

Il seminario sulla prevenzione si terrà martedì 5 maggio nella sala convegni di Cna Ferrara, situata in via Caldirolo. L'evento inizierà alle 14 e affronta il tema delle comunicazioni e delle tempistiche nelle procedure di segnalazione. L'incontro coinvolgerà professionisti e rappresentanti di enti pubblici e privati, che discuteranno delle modalità di intervento e delle responsabilità legate alla comunicazione tempestiva.

‘Potevi dirmelo prima. Ma quando prima?’. E’ questo il titolo del seminario in programma martedì 5 maggio nella sala convegni di Cna Ferrara (in via Caldirolo), con inizio lavori alle 14.45. L’iniziativa è organizzata da Fare Diritti, con il patrocinio di Università di Ferrara, Europa Donna.🔗 Leggi su Ferraratoday.it Notizie correlate Onde Rosa in cammino: quando lo sport diventa la prima medicina per la prevenzioneCamminare non è solo un esercizio fisico, ma un atto di consapevolezza verso la propria salute. Viterbo, prima tappa della Giornata Regionale delle Dipendenze. Maselli: «Importante sensibilizzare sulla prevenzione»L'assessore all'inclusione sociale e servizi alla persona della Regione Lazio, Massimiliano Maselli, ha partecipato a Viterbo alla prima tappa della... Altri aggiornamenti Si parla di: Potevi dirmelo prima. Ma quando prima? Convegno per la prevenzione e la promozione della salute; Salute mentale, il seminario di Cna: Conoscere oltre ogni pregiudizio. La prevenzione è fondamentale.