Potenza | i RAEE diventano arte per l’inclusione sociale e mentale

A Potenza, alcuni rifiuti elettronici sono stati trasformati in opere d’arte con l’obiettivo di promuovere l’inclusione sociale e mentale. Il progetto coinvolge artisti e associazioni che lavorano con persone in difficoltà, recuperando vecchi componenti elettronici per creare pezzi unici. Questa iniziativa mira a cambiare la percezione dei rifiuti tecnologici e a favorire l’integrazione delle persone svantaggiate attraverso l’arte.

? Cosa scoprirai Come possono i vecchi componenti elettronici aiutare a superare i pregiudizi?. Chi ha collaborato per trasformare i rifiuti tecnologici in opere d'arte?. Perché il progetto unisce il riciclo dei RAEE alla salute mentale?. Dove potrete ammirare le opere create dagli studenti e dagli utenti?.? In Breve Evento conclusivo il 5 maggio 2026 presso il Museo Provinciale di Potenza.. Maria Summa e Maria Rosa La Torre partecipano come relatrici all'incontro.. Mostra dei lavori riciclati visitabile per un mese alla Pinacoteca Provinciale.. Collaborazione tra Liceo delle Scienze Umane e Casa Alloggio BenEssere.. Martedì 5 maggio 2026 alle ore 9.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Potenza: i RAEE diventano arte per l’inclusione sociale e mentale Notizie correlate Prato: scarti di tessuto diventano arte per l’inclusioneIl 2 aprile 2026, l’Istituto Comprensivo Gandhi di Prato trasforma la Giornata Mondiale della Consapevolezza dell’Autismo in un laboratorio creativo... L’arte incontra l’inclusione sociale e lavorativa: pittori autistici in mostra a PartinicoDopo Palermo, Castelbuono e Terrasini sarà Partinico a ospitare i giovani pittori autistici di “Mostra.