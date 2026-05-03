È stato firmato il decreto che autorizza il primo lotto di lavori per migliorare la rete elettrica nel porto della Spezia. L’intervento prevede un investimento superiore ai 30 milioni di euro e mira a rendere più efficiente l’infrastruttura portuale. Questa fase rappresenta l’avvio di un progetto più ampio dedicato alla modernizzazione degli impianti nel settore portuale.

La firma sul decreto consente il via libera al primo lotto di interventi finalizzati all’efficientamento della rete elettrica nel porto della Spezia. Il decreto, sottoscritto da Bruno Pisano presidente dell’Autorità di sistema portuale, consente la creazione di una infrastruttura energetica di alta tensione di potenza 110 MW. L’importo dei lavori è di 30 milioni e 151 mila euro. Si è aggiudicato l’appalto Research Consorzio Stabile con l’impresa consorziata esecutrice dei lavori la Guastamacchia spa. L’investimento complessivo di 41 milioni dei quali tredici finanziati dal bando Green Ports. I lavori prevedono la costruzione, in località...🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Porto, via libera all’efficientamento. Investimento di oltre 30 milioni

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