Pordenone | meno case Ater e fondi bloccati famiglie in difficoltà

A Pordenone, il numero di alloggi Ater disponibili è diminuito, mentre molte famiglie si trovano in difficoltà senza una casa. Sono stati riscontrati numerosi alloggi vuoti, anche se la domanda di abitazioni rimane elevata. Il blocco dei fondi destinati alla realizzazione e manutenzione degli alloggi ha contribuito a questa situazione, limitando le possibilità di accesso a nuove abitazioni o di riqualificazione di quelle esistenti.

? Cosa scoprirai Perché così tanti alloggi Ater restano vuoti nonostante la domanda?. Come influisce il blocco dei fondi sulla disponibilità di case?. Chi subisce l'impatto del calo degli affitti nel pordenese?. Quali soluzioni offrono gli edifici demaniali per le famiglie?.? In Breve Solo il 23 per cento dei 10 milioni stanziati è stato speso tra il 2020 e il 2024.. I contratti Ater regolari in provincia di Pordenone sono diminuiti rispetto al 2018.. I nuovi complessi edilizi costosi non rispondono alle esigenze delle fasce sociali locali.. Il recupero degli edifici demaniali inutilizzati potrebbe decongestionare le liste d'attesa.. I dati dell’accesso agli atti condotto dal consigliere regionale Nicola Conficoni rivelano che in provincia di Pordenone il numero di alloggi Ater con contratto regolare è diminuito rispetto al 2018.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Pordenone: meno case Ater e fondi bloccati, famiglie in difficoltà Notizie correlate Alloggi bloccati da anni: Nasone chiede intervento del Comune per famiglie in difficoltàIl presidente del Centro comunitario Agape chiede la verifica degli immobili sequestrati e altre situazioni simili per aiutare chi è in difficoltà... Roma, case popolari nel caos: cantieri fermi e fondi bloccatiLa gestione del patrimonio abitativo pubblico a Roma vive un momento di paralisi operativa che tocca migliaia di residenti. Contenuti utili per approfondire Argomenti più discussi: Superbonus nella casa Ater, denunciata l'impresa inadempiente: nessun onore economico sugli inquilini; Superbonus, lavori fermi: i residenti ripuliscono il cortile (da anni in sporcizia) dopo l'ennesimo stop agli interventi. Casa, 12mila alloggi Ater non bastano: 4mila in filaLA FOTOGRAFIA - Sono 12.548 gli alloggi Ater tra le province di Pordenone (3.808) e Udine (8.740), dai monolocali da 45 metri quadrati fino a quelli di quattro stanze da 109 metri quadri per i nuclei ... ilgazzettino.it Superbonus nella casa Ater, denunciata l'impresa inadempiente: nessun onore economico sugli inquiliniPORDENONE - «L'Ater di Pordenone sta monitorando con la massima attenzione il completamento dei lavori di riqualificazione ad Azzano Decimo, attivando ogni supporto legale e ... ilgazzettino.it Le vie del centro di Pordenone invase dalle bancarelle dell'edizione 2026 di "Pordenone chiama Europa" - facebook.com facebook