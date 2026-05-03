A Pontremoli una donna è stata ferita in via degli Abati a causa di un attacco da parte di una muta di cani. Il proprietario degli animali è intervenuto subito dopo, portando la donna in ospedale. Al momento, le condizioni della donna sono considerate gravi ma stabili. La dinamica dell’incidente e le modalità di intervento del proprietario sono al centro delle verifiche delle forze dell’ordine.

? Cosa scoprirai Come ha fatto il proprietario a intervenire dopo l'attacco?. Quali sono le condizioni attuali della donna ferita?. Perché il proprietario non è riuscito a trattenere la muta?. Chi dovrà rispondere della sicurezza in via degli Abati?.? In Breve La vittima ha riportato quattordici morsi in via degli Abati.. Il proprietario ha separato i tre cani dalla donna ferita.. Il personale sanitario dell'ospedale di Pontremoli ha medicato la paziente.. L'episodio solleva dubbi sulla gestione canina nei centri storici.. Una donna è stata ricoverata in ospedale a Pontremoli ieri dopo essere stata aggredita da tre cani in via degli Abati, subendo quattordici morsi durante l’accaduto.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Pontremoli, donna ferita: attacco di una muta in via degli Abati

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