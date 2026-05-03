Polizia concorso per 4.400 agenti e 220 commissari Come fare domanda

Il Ministero dell’Interno ha aperto un concorso pubblico per 4.400 posti di allievi agenti e 220 posti di commissari di polizia. La domanda di partecipazione per gli allievi agenti deve essere presentata entro il 29 maggio, mentre per i commissari la scadenza è ancora da comunicare. Le procedure di candidatura e i requisiti richiesti sono disponibili sul sito ufficiale del Ministero.

Parte l’operazione reclutamento della Polizia di Stato. Al via il concorso per 220 commissari e per l’assunzione di 4.400 allievi agenti. Per partecipare al concorso di commissario i termini di presentazione delle domande scadono il 20 maggio, quelli per allievi agenti scadono il 29 maggio. A dare notizia della pubblicazione dei bandi sono i canali social e il sito della Polizia. Le domande devono essere presentate utilizzando esclusivamente una delle procedure informatiche disponibili all’indirizzo https:concorsionline.poliziadistato.it Per gli allievi agenti è consentita una sola candidatura tra le tre procedure previste. In primo luogo, la selezione per esame e titoli per 2.🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

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