Nella giornata finale della stagione, la squadra di Poggibonsi si prepara a sfidare lo Scandicci, con l’obiettivo di ottenere una vittoria. Il team si presenta con la determinazione di chiudere il campionato con la coscienza a posto, indipendentemente dall’esito. La partita rappresenta l’ultimo impegno prima di eventuali decisioni future, che riguardano anche la stagione 2025-2026, ancora da definire.

Giornata conclusiva. Della stagione regolare oppure di tutto il 2025-2026 per il Poggibonsi. Che ha in possesso un unico appiglio per evitare l’ostacolo della forbice per approdare ai playout: battere lo Scandicci, ospite odierno allo Stefano Lotti, e allo stesso tempo sperare che nessuna delle rivali dirette, in questo caso Orvietana e Follonica Gavorrano, ottenga oggi il risultato pieno. In caso contrario, ovvero se anche una soltanto delle due formazioni conquistasse i tre punti, per il Poggibonsi si spalancherebbero le porte dell’ Eccellenza per il 2026-2027. I Leoni sono chiamati ad allontanare tale eventualità, ben sapendo a questo punto che non tutto dipende da loro, bensì da una catena di eventi, come di solito accade in fasi di rush finale per raggiungere un traguardo.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Poggibonsi, battere lo Scandicci e poi sperare. Bucciarelli: "Chiudiamo con la coscienza a posto"

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