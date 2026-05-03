Play-in decisivi | si decide chi sfiderà le big nei quarti

Stasera si svolgono i play-in decisivi per determinare chi affronterà le grandi nel prossimo turno dei quarti di finale. La partita si gioca nel palazzetto di Roma e mette in palio l’accesso alla fase successiva. Tra gli aspetti da tenere d’occhio ci sono gli infortuni che hanno colpito la squadra di casa recentemente e come questi possano influenzare l’andamento della gara. L’esito potrebbe modificare gli equilibri già stabiliti nel torneo.

? Cosa scoprirai Chi riuscirà a superare l'incognita infortuni di Avellino stasera?. Come cambieranno gli equilibri dei quarti dopo il match al Flaminio?. Quali squadre rimaste in corsa punteranno all'unica promozione diretta disponibile?. Perché le serie di gara1 dei quarti sono state spostate a Jesi?.? In Breve Livorno batte Milano 102-84 e affronta Rimini nel prossimo turno.. Cremona supera Torino 59-56 e giocherà contro Avellino.. Vincitore Avellino-Cremona sfiderà la Fortitudo a Bologna nei quarti.. Cividale e Rieti si contendono l'accesso ai quarti contro Pesaro.. Le sfide decisive per definire la struttura dei quarti di finale si giocano questa domenica sera, mentre il tabellone dei playoff si prepara alla nuova fase agonistica.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Play-in decisivi: si decide chi sfiderà le big nei quarti GAMEDAY: Kingston Fleming vs Keaton Wagler May Decide Who Gets to the Elite Eight | Illini Podcast Notizie correlate ATP Marrakech 2026, Hanfmann sfiderà Darderi nei quartiI primi cinque match degli ottavi di finale caratterizzano il programma del mercoledì del torneo ATP di Marrakech. ATP Barcellona 2026, Arthur Fils sfiderà Musetti nei quarti di finale. Rublev elimina SonegoArchiviata la giornata dedicata agli ottavi di finale della parte bassa dell’ATP 500 di Barcellona. Una raccolta di contenuti Argomenti più discussi: Calcio donne, la Roma vince lo scudetto: decisivo 2-0 con la Ternana; CALCIO L’Oriese chiude terza, ai play off anche il Bano, Paullese condannata; L’Affrico cade contro il Valentino Mazzola: adesso tutto si decide ai play-out; Pagelle Unieuro Decisivi gli innesti Usa. La salvezza è firmata Gaspardo e Pepe. Play-In: si ferma a Cremona la stagione della Reale Mutua TorinoLa corsa della Reale Mutua Basket Torino si ferma subito, al termine di una serata che ha confermato quanto ogni dettaglio pesi quando il margine d’errore è ridotto al minimo. Al ... pianetabasket.com Basket, play off Divisione Regionale 1: sorride solo Orzinuovi x.com #Calcio #Sport L’ISCHIA SBANCA NOCERA MA NON EVITA I PLAY-OUT. SARÀ SPAREGGIO CON L’OLBIA - facebook.com facebook