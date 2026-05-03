Pietragalla | nasce il progetto per nuovi presidi verdi nel borgo

È stato avviato un nuovo progetto di piantumazione nel borgo di Pietragalla, con l’obiettivo di creare presidi verdi nelle aree pubbliche. Le prossime operazioni si svolgeranno tra Lavello e Venosa, dove sono previste le piantumazioni. Le zone vicino alla scuola sono state scelte come luoghi prioritari per questa iniziativa, senza ulteriori dettagli sui criteri di selezione.

? Cosa scoprirai Dove si svolgeranno le prossime piantumazioni tra Lavello e Venosa?. Perché sono state scelte proprio le zone vicino alla scuola?. Chi coordina la logistica insieme alla Provincia di Potenza?. Come influenzerà questo progetto il decoro urbano delle contrade locali?.? In Breve Tommaso Coviello e il portavoce Ritorti hanno partecipato ai lavori a Pietragalla.. Giovanni Motta ha coordinato la logistica con il Dipartimento Ambiente di Potenza.. Prossimi appuntamenti di piantumazione fissati per 17 maggio a Lavello e 23 maggio a Venosa.. Interventi concentrati nelle contrade Cappelluccia e San Giorgio vicino alla scuola locale.....🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Pietragalla: nasce il progetto per nuovi presidi verdi nel borgo Notizie correlate Nasce il progetto per formare i nuovi professionisti della blue economyMiami, 17 aprile 2026 – L’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro Settentrionale, presente al Seatrade Cruise Global di Miami, lancia il... Un intero borgo riqualificato e 54 nuovi appartamenti a prezzi 'accessibili': i progetto di Gibeon PartnersIl Gruppo ha già riqualificato 42 appartamenti nella stessa zona, già quasi sold out nel giro di due mesi dall'immissione sul mercato Dopo aver...