Un nuovo libro di Mattia Ferraresi analizza le correnti postliberali che influenzano il movimento trumpista. Tra le tematiche trattate, si parla di un think tank internazionale che riunisce figure di destra e mira a promuovere idee e strategie condivise. La narrazione si concentra su come queste reti si siano sviluppate e quali obiettivi possano avere nel panorama politico attuale.

Nuovo libro di Mattia Ferraresi: una mappa aggiornata delle correnti postliberali che muovono il trumpismo. Con un affondo sul capo di Palantir, che sta meditando di finanziare una «centrale» di pensiero conservatore. Per gentile concessione, pubblichiamo un estratto da «Dentro la testa di Trump», saggio del giornalista Mattia Ferraresi (Mondadori, 240 pagine, 19 euro, in uscita da lunedì). Il testo è una capillare mappa del pensiero conservatore «post-liberale», insieme causa ed effetto del fenomeno trumpiano. Partendo dai tentativi filosofici - a matrice cattolica - di superare la cornice esausta del liberalismo, l’autore indaga le radici dei movimenti nazionalisti di destra e le sporgenze intellettuali del tecno-capitalismo libertario.🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Peter Thiel coccola un sogno segreto. Un think tank mondiale per la destra

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