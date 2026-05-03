Pesaro-Pola a ’Luna x te’

A vincere la 40esima edizione della regata sulla rotta dei trabaccoli da Pesaro a Pola è " Luna x te " dello skipper Paolo Terenzi del Club Nautico di Cattolica che ha tagliato il traguardo di Pola ieri alle 6 del mattino. Staccato di soli tre minuti il secondo classificato, "Irina" dello skipper Maurizio Guglielmo del Ravenna Yacht Club. Il podio è completato da "Fantastica Teknowool" dello skipper Stefano Raspadori del Circolo Velico Ravennate che però ha tagliato due ore dopo, alle 8.01. Curiosità, le tre barche sul podio appartengono tutte alla classe D. Mentre "Tr3dipicche" dell’armatore Roberto Palmarini C.V. Ravenna ha conquistato il primo posto nella categoria Veleggiata.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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