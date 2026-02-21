Roberto tradisce la moglie tre volte e tenta C'è posta per te | Dopo essere venuto qui mi manca solo la luna

Roberto ha tradito sua moglie Valentina tre volte, spinto dalla voglia di vivere una relazione con un’altra donna. La causa di questi tradimenti risiede nella sua incapacità di resistere alle tentazioni, anche se poi cerca di riconquistarla. Valentina si mostra diffidente, perché non riesce a dimenticare le ferite. Roberto spera di recuperare il loro rapporto, ma la distanza tra loro resta evidente. La situazione si complica mentre lui cerca di dimostrarle il suo cambiamento.

Roberto ha tradito sua moglie Valentina, lasciandola per tre volte per vivere con un'altra donna. Cerca di riconquistarla perché ha capito che è lei l'amore della sua vita, ma pur provando dei sentimenti lei non riesce a credergli. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Antonino tradisce la moglie 4 volte in 1 anno e a C’è Posta chiede ancora perdono, De Filippi: “Stai un po’zitto”Nella puntata di C'è Posta per te andata in onda il 1 febbraio, Antonino si presenta in studio per chiedere scusa alla moglie Micaela.

C’è Posta per te, Patrick tradisce Lola che non si fida più e lui: “Tanto se chiudi la busta mi trovi sotto casa”In questa vicenda, Patrick ha tradito Lola, che ora dubita della loro relazione.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Il libro esplosivo di Lucio Presta e il rapporto con Heather Parisi: Quella notte a cercare una mela e del caprino.

AUTO ECOLOGICHE TRADITE La maggioranza guidata dal sindaco Roberto Gualtieri e dall’assessore Eugenio Patanè si prepara ad approvare, con una delibera di Giunta a fine febbraio, l’ennesima misura ingiusta contro i romani. Dopo aver spinto i cittadin - facebook.com facebook