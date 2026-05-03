Perugia ripristino della segnaletica stradale nelle aree di parcheggio | al via i lavori

A Perugia sono iniziati i lavori per il ripristino della segnaletica stradale nelle zone di parcheggio con parcometro. Il Comune ha emesso un’ordinanza che determina le aree interessate, mantenendo in vigore i provvedimenti fino a nuovo avviso. Le operazioni riguardano specificamente alcune vie del centro storico e limitrofe, con l’obiettivo di migliorare la gestione delle aree di sosta.

Il Comune di Perugia, con ordinanza n. 717 del 30 aprile 2026, ha adottato una serie di provvedimenti che resteranno in vigore in alcune vie del capoluogo per permettere il ripristino della segnaletica in aree di parcheggio disciplinate a parcometro.Tenendo conto che gli interventi non possono.🔗 Leggi su Perugiatoday.it Notizie correlate Perugia, proseguono i lavori di ripristino della segnaletica stradaleProseguono a Perugia i lavori per il ripristino della segnaletica stradale in alcune zone della città. Leggi anche: Perugia, interventi di asfaltatura e ripristino segnaletica stradale: le zone interessate dai lavori Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Più sicurezza stradale e accessibilità a Castel Del Piano: ecco cosa deve fare il Comune; Il parrucchiere a domicilio si trasforma in ladro: 20mila rubati ad una anziana cliente; Castel del Piano e Fontignano, priorità alla sicurezza urbana. Perugia, proseguono i lavori di ripristino della segnaletica stradaleProseguono a Perugia i lavori per il ripristino della segnaletica stradale in alcune zone della città. Il Comune, su richiesta della ditta esecutrice, ha disposto la proroga dell'ordinanza n. 564 ... perugiatoday.it Strada di Mugnano riasfaltata, effettuato il ripristino della segnaleticaIl Capogruppo di Fare Perugia – Forza Italia, Augusto Peltristo, esprime soddisfazione per l’intervento di manutenzione e messa in sicurezza effettuato dalla Provincia di Perugia sulla Strada ... lanazione.it Perugia, al via i lavori per il ripristino della segnaletica stradale in alcune aree di parcheggio del capoluogo. La mappa delle vie Link all'articolo al primo commento - facebook.com facebook A Perugia il Congresso regionale Uil con Bombardieri. Molinari: 'Abbiamo costruito una organizzazione più forte' x.com