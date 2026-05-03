Paura fuori dalla mensa in via Don Guanella | Urla risse e un episodio inaccettabile davanti ai bambini
Una situazione di tensione si è verificata fuori dalla mensa in via Don Guanella, dove si sono registrati urla, risse e un episodio considerato inaccettabile davanti ai bambini. Le autorità sono intervenute per fermare gli scontri, che si ripetono con frequenza crescente. La presenza di persone coinvolte in comportamenti violenti sta creando disagio tra i residenti e le persone presenti nella zona.
Non è più una questione di episodi isolati, ma di una situazione che, giorno dopo giorno, sta diventando insostenibile. Arriva da una residente la segnalazione di quanto accade nei pressi della mensa per persone in difficoltà in zona Don Guanella, dove il disagio sociale si intreccia con problemi.🔗 Leggi su Quicomo.it
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