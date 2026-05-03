Paura fuori dalla mensa in via Don Guanella | Urla risse e un episodio inaccettabile davanti ai bambini

Una situazione di tensione si è verificata fuori dalla mensa in via Don Guanella, dove si sono registrati urla, risse e un episodio considerato inaccettabile davanti ai bambini. Le autorità sono intervenute per fermare gli scontri, che si ripetono con frequenza crescente. La presenza di persone coinvolte in comportamenti violenti sta creando disagio tra i residenti e le persone presenti nella zona.