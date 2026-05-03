Nel dialetto manfredoniano, il termine “sciulé” o “sciuvelé” deriva dal verbo italiano “scivolare” e indica l’azione di scorrere o sdrucciolare su una superficie liscia. La parola viene spesso pronunciata come “sciulé” per comodità e si riferisce a un movimento di scivolamento che avviene senza ostacoli su superfici uniformi. La definizione si limita a descrivere il senso del termine senza ulteriori interpretazioni o implicazioni.

Il verbo sciuvelé, derivato dall’italiano scivolare, per comodità spesso viene pronunciato sciulé, e significa scorrere, slittare agevolmente su una superficie liscia e uniforme.Si può scivolare sulla fanghiglia, sullo strato di ghiaccio che d’inverno copre le strade di montagna, o su certe alghe che crescono su taluni scogli affioranti e nei pressi di sorgenti di acqua salmastra.Se si tratta di persone, o di veicoli lo scivolone può causare seri danni e lesioni.Se si tratta di slitte, pattini da ghiaccio, bob o sci da neve lo scorrimento è ben accetto!Se si tratta di giochi (acquapark, parco giochi) è addirittura cercato....🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Parliamo Manfredoniano: “Sciulé (o sciuvelé)”

Notizie correlate

Parliamo Manfredoniano: “Velózze”Pianta selvatica (Asphodelus aestivus o microcarpus) dalle foglie lunghe, fiori rosati a grappoli, e fusto alto circa 50 cm.

Parliamo Manfredoniano: ChiachjilleAdattamento al dialetto locale del termine napoletano chiachiello che ha lo stesso significato nelle due parlate.