In un post recente, l’autrice ha annunciato l’intenzione di dedicarsi alla scrittura di recensioni letterarie attraverso il suo blog. Ha espresso fiducia nel valore della letteratura, ritenendola capace di influenzare le persone con poche parole significative. Tra i libri citati, uno intitolato ‘Parlami d’amore’ di Antonella Viola è stato definito lontano da un tono melenso, mentre un altro, scritto da Erlink Kagge, è stato bocciato.

Con questo post intendo iniziare a scrivere – attraverso questo blog – di libri perché credo ancora nel “potere” della letteratura che sa cambiare la vita delle persone con una frase, che ha il dono di essere tramandata quando sa essere buona. Allo stesso tempo un libro può essere afono, può non dire nulla, rovinare una giornata o essere peggio ancora senza sapore. Buono. Il titolo potrebbe trarre in inganno e far pensare ad un libro melenso ma l’autrice, Antonella Viola, è la garanzia che si tratti di un testo divulgativo e allo stesso tempo interessante, curioso, ricco di informazioni. Parlami d’amore. Un viaggio scientifico nel desiderio,...🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - ‘Parlami d’amore’ di Antonella Viola, non certo un libro melenso. Bocciato Erlink Kagge

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Argomenti più discussi: ‘Parlami d’amore’ di Antonella Viola, non certo un libro melenso. Bocciato Erlink Kagge; Parole d’autore: Dacia Maraini, Antonella Viola e Matteo Bussola a Occhiobello.

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