Pagelle – Ormai a Napoli vogliono impiccare in piazza Mercato il contismo vincente

Nella partita tra Como e Napoli, terminata 0-0, il portiere del Como si è reso protagonista di almeno due interventi decisivi. La squadra ospite, nota per le sue prestazioni offensive, non è riuscita a trovare il gol contro il Napoli, che mantiene il suo record di imbattibilità contro il Como in questa stagione. La gara si è svolta senza reti, con il portiere di casa che ha impedito più di una volta il passaggio in vantaggio degli avversari.

Le pagelle di Como-Napoli 0-0 MILINKOVIC-SAVIC. In questa stagione il celebratissimo Como delle mirabilie non riesce mai a segnare al Napule contiano e oggi Zio Vanja è decisivo almeno due volte. Dapprima uscendo su Diao Meravigliao, indi deviando un tiro di Baturina, a sua volta deviato da un azzurro. Male però sui rilanci. Ora che mancano tre partite rivedremo più l’amato Meret? – 7 BEUKEMA. Nel primo tempo la difesa pensa più che altro a respingere o a rimpallare, nella ripresa va un po’ meglio e Sam l’Olandese fa una sola cappellata. Poteva andare peggio – 6 RRAHMANI. È di Amir il redivivo il vero intervento salvifico: accade subito, all’8’, quando scalcia dalla porta un tiro dell’ellenico comasco.🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Pagelle – Ormai a Napoli vogliono impiccare in piazza Mercato il contismo vincente Notizie correlate Verona-Napoli, le pagelle: Lukaku fame da gol vincente, 7. Harroui disastroso: 4,5Nella squadra di Sammarco il migliore è Akpa Akpro, in quella di Conte pomeriggio sottotono per Politano. Verona-Napoli, le pagelle: Lukaku fame da gol vincente, 7. Harroui sbaglia tutto: 4,5Nella squadra di Sammarco il migliore è Akpa Akpro, in quella di Conte pomeriggio sottotono per Politano. Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Atalanta-Napoli 2-1, pagelle: Zalewski domina, Beukema non basta; Como-Napoli 0-0, le pagelle: Nico Paz (7) incanta in fase di rifinitura, Milinkovic-Savic (7) decisivo su Diao (6,5); Le pagelle – Audero para un rigore. Bondo non c’è; Doyle ribalta tutto, Napoli spegne i sogni di Trento, le pagelle. Le pagelle di Napoli-Lazio, i voti: i top e i flop del match del MaradonaDopo il pareggio di settimana scorsa in casa del Parma, il Napoli scende in campo al Maradona per sfidare la Lazio dell'ex Maurizio Sarri. La partita di Fuorigrotta si è conclusa con ... ilmattino.it Como-Napoli 0-0, le pagelle: Nico Paz (7) incanta in fase di rifinitura, Milinkovic-Savic (7) decisivo su Diao (6,5)Al Sinigaglia termina senza reti tra Como e Napoli. Uno 0-0 che serve a poco ad entrambe le squadre e che permetterà all'Inter di fare anche ... msn.com Le pagelle di Atalanta-Genoa #SkySport #AtalantaGenoa #SkySerieA x.com Atalanta-Genoa, le pagelle del match e la situazione in classifica - facebook.com facebook