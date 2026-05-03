Juventus Next Gen Vis Pesaro 1-0 LIVE | Pagnucco porta avanti la Vecchia Signora!

Nella partita valida per il primo turno dei playoff di Serie C 202526, la Juventus Next Gen ha battuto il Vis Pesaro con il risultato di 1-0. Il gol decisivo è stato segnato da Pagnucco, che ha portato avanti la squadra bianconera. La partita è stata seguita in diretta, con aggiornamenti sulla sintesi, moviola, tabellino e cronaca del match.

Senesi alla Juve, Comolli non molla il difensore argentino: pronta una nuova offerta. Gli aggiornamenti Kalulu dice addio alla Juve in estate? La posizione dei bianconeri sul francese è molto chiara. I dettagli Kone Juve, Carnevali svela il futuro del giocatore: «Abbiamo richieste dall’estero. Noi dobbiamo pensare alla migliore soluzione per lui» Daffara è pronto per la Juve? I numeri e le statistiche del portiere dell’Avellino, ma di proprietà dei bianconeri Daffara è pronto per la Juve? I numeri e le statistiche del portiere dell’Avellino, ma di proprietà dei bianconeri Juventus Women, Lindsey Thomas dopo il successo contro il Napoli: «Partita molto difficile.🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Juventus Next Gen Vis Pesaro 1-0 LIVE: Pagnucco porta avanti la Vecchia Signora! Notizie correlate Juventus Next Gen Vis Pesaro 0-0 LIVE: è cominciata la sfidadi Luca FiorettiJuventus Next Gen Vis Pesaro LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per il primo turno dei playoff... Juventus Next Gen Vis Pesaro LIVE: Licina titolaredi Marco BaridonJuventus Next Gen Vis Pesaro LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 31ª giornata di Serie C... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Playoff Serie C | Ufficiali data e orario di Juventus Next Gen-Vis Pesaro; Juventus Next Gen-Vis Pesaro: probabili formazioni Playoff Serie C, orario e dove vederla in tv e streaming; Dove vedere Juventus Next Gen-Vis Pesaro in tv e streaming: canale, orario, formazioni; Playoff Serie C | Dove vedere Juventus Next Gen-Vis Pesaro. Next Gen-Vis Pesaro, diretta Juve: risultato in tempo reale. Inizia la partitaInizia la post season di Serie C. La Juventus Next Gen, che ha chiuso il girone B al quinto posto con 53 punti, dà il via al suo percorso nei playoff. Di fronte per i bianconeri la Vis Pesaro, che ha ... tuttosport.com Juventus Next Gen-Vis Pesaro 1-0, Pagnucco porta in vantaggio i bianconeri14' - GOOOAAALLL!GOOOAAALLL!1-0: Pagnucco porta in vantaggio la Juventus. Sostituisce Puczka sulla fascia e lo fa nel migliore dei modi con un tiro rasoterra dal limite che sorprende Pozzi. 9' - Bella ... tuttojuve.com Le giovanili juventine Gli ultimi Yildiz, Soulé e Huijsen, cioè i talentiti sbocciati nella Juventus Next Gen. Ma che dire di quelli prima Li avete riconosciuti - facebook.com facebook #Juventus #NextGen #VisPesaro streaming LIVE e diretta tv: dove vederla x.com