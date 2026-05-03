Nel match valido per la 35ª giornata di campionato, Bologna e Cagliari si sono affrontate con le rispettive difese che hanno avuto un ruolo determinante. Tra i protagonisti, alcuni giocatori hanno mostrato performance sotto tono, mentre altri si sono distinti per l’efficacia difensiva. La partita ha visto poche occasioni da gol, con le due squadre che hanno cercato di contenere gli attacchi avversari. I voti e i giudizi dei protagonisti sono stati assegnati in base alle loro prestazioni sul campo.

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© Calcionews24.com - Pagelle Bologna Cagliari: stecca Odgaard, vincono le due difese

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