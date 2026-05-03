Padova Water Marathon da record centinaia di atleti lungo i canali cittadini

Oggi, domenica 3 maggio, si svolge a Padova la Water Marathon, una corsa che si svolge lungo i canali cittadini. Centinaia di atleti partecipano all'evento, che coinvolge diverse zone della città e vede i corsi d'acqua pieni di persone. La manifestazione si è svolta senza incidenti e ha richiamato un gran numero di spettatori lungo il percorso.

Corsi d'acqua stracolmi in occasione della Padova Water Marathon, la manifestazione sportiva lungo i canali della città in programma oggi, domenica 3 maggio. Canoa, kayak, SUP, surfski e imbarcazioni tradizionali si sono alternati lungo l’Anello Fluviale di Padova. L'evento era sold out già da.🔗 Leggi su Padovaoggi.it

STRACITTADINE DA RECORD: OLTRE 40 MILA DI CORSA PER LE STRADE DELLA CITTA' | 27/04/2026

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