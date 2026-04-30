La settima edizione della Water Marathon si svolgerà domenica 3 maggio a Padova, con tutte le iscrizioni esaurite. La manifestazione ha registrato un aumento del 50% di partecipanti provenienti dall'Europa e dall'America, mentre atleti di diversi Paesi si preparano a sfidarsi lungo i canali della città. La corsa rappresenta un evento internazionale che richiama appassionati da vari continenti.

? Cosa sapere Padova ospita la settima Water Marathon domenica 3 maggio con il sold out.. Partecipazioni internazionali in crescita del 50% coinvolgono atleti da Europa e America.. Domenica 3 maggio, circa venti percentuali di atleti internazionali tra cui provenienti dalla Ceca, dalla Polonia, dalla Germania, dalla Slovenia e dall’Albania, oltre a partecipanti dal continente americano, affronteranno i corsi d’acqua di Padova per la settima edizione della Padova Water Marathon, che quest’anno registra un sold out con un incremento del 50% rispetto all’edizione precedente. La città si prepara a trasformare i propri canali in un palcoscenico sportivo di respiro globale.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Padova Water Marathon: sold out e sfida globale sui canali della città

la sfilata dei kayak gonfiabili alla Padova water Marathon 2024! #seawave

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