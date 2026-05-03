Otto e mezzo Lili Gruber assolve Gabriele Gravina | scandalo a La7

Nella puntata di Otto e mezzo, condotta da Lili Gruber, si è parlato di Gabriele Gravina in un contesto che ha suscitato sorpresa tra gli spettatori. Durante la trasmissione, il conduttore ha mostrato un atteggiamento di comprensione nei confronti dell’intervistato, arrivando anche a scusarlo. La discussione ha suscitato reazioni contrastanti tra il pubblico, con commenti divisi sulla gestione del tema trattato.

Sorpresa: nel tribunale televisivo per direttissima di Otto e mezzo, il grande imputato Gabriele Gravina viene coccolato, scusato, apprezzato. E pure scagionato, al termine di una puntata dai toni quantomeno surreali. L’ex presidente della Federcalcio è l’ospite d’onore del “processo al calcio italiano” allestito da Lilli Gruber. Giurati: Pierluigi Pardo, Evelina Christillin, l’ex direttore di Gazzetta dello Sporte Repubblica Carlo Verdelli. Esperti di pallone e di politica applicata. Dovrebbero incalzare il dirigente ritenuto il principale responsabile della terza mancata qualificazione ai Mondiali di fila degli azzurri (era su quella poltrona anche nel 2022, per la verità).🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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Lilli Gruber non ha mai detto che Putin è un bravo ragazzo né lo ha fatto chi era in studio con lei. calenda approfitta dell'immunità parlamentare per calunniare chi gli pare, ogni giorno un bersaglio, una cosa ignobile, vergognosa. #ottoemezzo x.com