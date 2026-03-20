Otto e mezzo Bocchino inchioda La7? Gruber lo interrompe | gelo in studio

"Archiviato. Archiviato. Bocchino, archiviato". Lilli Gruber non ha perso tempo e ha subito interrotto il suo ospite che stava criticando il modus operandi di La7 per quanto riguarda questa campagna elettorale per il prossimo referendum sulla giustizia. L'Agcom aveva segnalato alla rete di Urbano Cairo che i suoi giornalisti avevano dedicato troppo spazio al fronte del "No" a discapito di quello del "Sì". Così La7 è corsa ai ripari nel tentativo di riequilibrare il tutto per rispettare la par condicio. Discorso inverso per Mediaset, che si è adeguata anch'essa alle indicazioni fornite dall'Agcom. Ma la conduttrice di Otto e mezzo ha tirato in ballo il Biscione per criticare lo squilibrio in merito al referendum. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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