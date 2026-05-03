Ospitarono latitante a Courmayeur anche due messinesi tra i rinviati a giudizio

L'inchiesta che riguarda fughe, affari e appalti pubblici si avvicina alla fase del processo, con il rinvio a giudizio di diversi soggetti. Tra questi, ci sono anche due imprenditori provenienti da Messina. Tra le accuse emerge che alcuni di loro avrebbero ospitato un latitante a Courmayeur. L'indagine si è concentrata sulla gestione di appalti e attività illegali legate a queste vicende.

Fughe, affari e appalti pubblici l’inchiesta che approda ora al giudizio del tribunale di Aosta, e che coinvolge anche due imprenditori originari di Messina.Al termine dell’udienza preliminare - scrivel' Ansa - il giudice ha infatti disposto il rinvio a giudizio per Pasquale Liporace, 55 anni.🔗 Leggi su Messinatoday.it Notizie correlate Diciassette rinviati a giudizio a Terni per l'indagine Lybra: tra gli imputati anche l’imprenditore rientrato dal Venezuela Mario BurlòDiciassette persone sono state rinviate a giudizio nell’ambito dell’indagine “Lybra” della Procura di Terni su presunte frodi fiscali legate a... Tutti gli aggiornamenti Argomenti più discussi: 'Ospitarono latitante a Courmayeur', quattro rinvii a giudizio; Aggressione a un clochard, indagati tre aostani. 'Ospitarono latitante a Courmayeur', quattro rinvii a giudizio(ANSA) - AOSTA, 29 APR - A termine dell'udienza preliminare, il giudice di Aosta ha rinviato a giudizio gli imprenditori di Courmayeur Pasquale Liporace, di 55 anni e Nicola Liporace, di 26 anni oltre ... msn.com Aiuti a un latitante e subappalti irregolari, imprenditori rinviati a giudizioDue i filoni d'indagine in udienza preliminare. Uno riguarda la copertura della latitanza di Giuseppe Stancampiano Pizzo arrestato a Courmayeur, l'altro presunti subappalti irregolari nello sgombero n ... rainews.it 'Ospitarono latitante a Courmayeur', quattro rinvii a giudizio. In un secondo filone di inchiesta anche un subappalto dello sgombero neve #ANSA facebook