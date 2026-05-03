Durante il Concertone di quest'anno, è successo qualcosa che ha scatenato molte reazioni tra il pubblico. Qualcuno ha modificato le parole della canzone Bella Ciao, provocando scontri tra i presenti. La modifica ha generato sdegno tra i partecipanti e ha portato a tensioni che si sono tradotte in una rissa. L'episodio ha attirato l'attenzione dei media e ha riacceso il dibattito sulla libertà di interpretazione durante gli eventi pubblici.

Sacrilegio, sacrilegio. Qualcuno ha osato cambiare le parole di Bella Ciao. Preparate forconi e fiaccole che non può assolutamente passarla liscia. A far infuriare i progressisti di tutta Italia, sui social ma anche nel mondo reale, è stata la cantante Delia. Che al concertone del primo maggio ha cantato Bella Ciao sostituendo la parola «partigiano» con «essere umano». Proprio così: «E questo è il cuore di un essere umano morto per la libertà». Lei, forse, pensava di fare una cosa di sinistra. Ma c’è sempre qualcuno più a sinistra di te pronto a spiegarti come gira il mondo, e così per la povera Delia è subito scattato il processo per deviazionismo.🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Osa cambiare Bella Ciao. E al Concertone è rissa

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Cambiare ‘partigiano’ in ‘essere umano’ su Bella ciao non è apertura: è presunzione travestita da universalismo. Dentro c’è superficialità, e anche una certa arroganza. Le avevo intraviste già a XFactor. Non mi ero sbagliata #BellaCiao #Delia #Concertone1M x.com