Opec+ | sale la produzione Abu Dhabi punta su 55 miliardi di investimenti

L'OPEC+ ha annunciato un aumento della produzione di petrolio, mentre gli Emirati Arabi Uniti hanno dichiarato di investire 55 miliardi di dollari nel settore energetico. La decisione dell'organizzazione di ignorare l'uscita di Abu Dhabi ha suscitato alcune riflessioni sulla gestione delle quote di produzione. Inoltre, si osserva un mutamento nel ruolo di Arabia Saudita e Russia nelle scelte strategiche dell'alleanza.

? Cosa scoprirai Perché l'OPEC+ ha deciso di ignorare l'uscita degli Emirati Arabi?. Come cambierà il potere decisionale tra Arabia Saudita e Russia?. Cosa spinge Abu Dhabi a investire 55 miliardi in autonomia?. Quale impatto avrà la nuova produzione sui prezzi del petrolio?.? In Breve Produzione incrementata di 188mila barili al giorno durante la videoconferenza.. Abu Dhabi ha lasciato formalmente il cartello il primo maggio scorso.. Nuovo gruppo composto da Arabia Saudita, Iraq, Kuwait, Algeria, Russia, Oman e Kazakistan.. Piano di espansione autonoma di Abu Dhabi da 55 miliardi di dollari.. L’Opec+ ha deciso di incrementare la produzione di 188mila barili al giorno durante l’ultima riunione in videoconferenza, ignorando completamente l’uscita formale degli Emirati Arabi Uniti dal cartello avvenuta lo scorso primo maggio.🔗 Leggi su Ameve.eu

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