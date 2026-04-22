Marcia Sette Castelli con 2.838 partecipanti la 22esima edizione è da record

La 22esima edizione della Marcia Sette Castelli ha registrato un record di partecipanti, con 2.838 persone presenti. L’evento si è svolto nel territorio piacentino, offrendo ai partecipanti l’opportunità di ammirare i paesaggi locali. Tra chi ha preso parte per la prima volta e chi ha già partecipato in passato, tutti hanno potuto apprezzare il percorso e l’atmosfera della manifestazione.

La 22esima Marcia Sette Castelli è stata un successo. Tra chi partecipava per la prima volta e chi invece torna ogni anno, tutti hanno potuto godere dei meravigliosi paesaggi del territorio piacentino. Tra distese di fiori gialli, laghetti, campi e boschi idilliaci, i 2.838 partecipanti si sono.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it Notizie correlate Marcia della Valmeduna, edizione da record con oltre 1.500 presenzeLa 27esima Marcia della Valmeduna, andata in scena domenica 29 marzo a Meduno, si è chiusa con un risultato oltre ogni aspettativa: 1. Accademia Cup 2026, edizione da record: oltre 500 partecipanti al via della stagione sportivaCon una partecipazione da record e un livello tecnico sempre più alto, l’Accademia Cup 2026 ha confermato il proprio ruolo di appuntamento di... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Camminare tra castelli e natura: torna la marcia dei VII Castelli Gazzolesi; Oltre 2.800 in marcia lungo le dolci colline della verde Valluretta fotogallery; Tra boschi, castelli e vigneti: Gazzola si prepara per la Marcia dei Settecastelli; Dalla Fiera agricola di Carpaneto alla Marcia dei Sette Castelli a Gazzola: cosa fare nel weekend. Oltre 2.800 in marcia lungo le dolci colline della verde Valluretta fotogalleryLa marcia dei Sette Castelli Gazzolesi conferma numeri da record tra i partecipanti: 2.837 gli iscritti alla manifestazione organizzata dalla Polisportiva ... piacenzasera.it Torna la Marcia dei Sette Castelli Gazzolesi: due percorsi lungo la VallurettaIl tramonto che incendia i colli piacentini, il profumo dei vigneti in fiore e il passo ritmato di migliaia di marciatori. Torna la magia della Marcia dei ... piacenzasera.it MioVolley Sette Castelli vince 2-1 e conclude il percorso nel campionato 6x6 con una splendida vittoria di squadra. Bravissimi tutti, avanti così! . . #PolisportivaVIIcastelli #miovolley #under12 #volleygiovanile #f - facebook.com facebook