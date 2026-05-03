Ieri sera, piazza Venerio a Udine ha accolto oltre 7.000 persone durante il concerto del Primo Maggio. La prima edizione dell’evento ha visto il raggiungimento della capienza massima, con il pubblico che ha continuato ad arrivare e riempire anche le zone laterali della piazza. La serata si è svolta senza incidenti e ha visto la partecipazione di diversi artisti.

Un successo oltre ogni aspettativa per la prima edizione di Primo Maggio Udine. Nella serata di ieri, piazza Venerio ha raggiunto la capienza massima, con il pubblico che ha continuato ad affluire riempiendo anche le aree laterali della piazza. Le presenze complessive sono stimate tra le 7.000 e le 8.000 persone. Una risposta straordinaria da parte della città per un evento che, alla sua “edizione zero”, ha saputo unire musica, partecipazione e impegno civile, nel segno della sicurezza sul lavoro e della memoria di Lorenzo Parelli. “Primo Maggio Udine ha riempito piazza Venerio nel nome di Lorenzo Parelli, unendo musica, partecipazione e impegno civile” commenta il vicesindaco Alessandro Venanzi.🔗 Leggi su Udine20.it

© Udine20.it - Oltre 7000 presenze al concertone del I Maggio a Udine

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