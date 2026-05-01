Il Primo Maggio a Udine si svolge venerdì 1° maggio, in piazza Venerio, e dura dalle 16:00 fino a mezzanotte. La manifestazione, dedicata alla Festa dei Lavoratori, include un concerto gratuito con diverse esibizioni previste nel corso della giornata. La scaletta degli artisti e gli orari specifici delle esibizioni saranno comunicati nelle prossime ore. La manifestazione rappresenta la prima edizione di questo evento nel capoluogo friulano.

Udine si prepara a celebrare la Festa dei Lavoratori con la prima edizione di Primo Maggio Udine, il concertone gratuito in programma venerdì 1° maggio, dalle 16:00 a mezzanotte, in piazza Venerio. L’evento, aperto a tutte e tutti, nasce per unire musica, partecipazione e impegno civile, con una dedica speciale al tema della sicurezza sul lavoro e alla memoria di Lorenzo Parelli, lo studente friulano morto nel 2022 durante uno stage in azienda. Per l’occasione saliranno sul palco anche i coniugi Parelli. L’iniziativa è promossa da una rete di realtà locali, sostenuta da CGIL, CISL, Legacoop FVG, Confcooperative FVG, Coop Alleanza 3.0, Culture Arti e Saperi srl e Carr Service, con il patrocinio e la collaborazione del Comune di Udine.🔗 Leggi su Udine20.it

© Udine20.it - Primo Maggio a Udine: orari e scaletta del concertone

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