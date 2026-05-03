Nel 1920, un tornado di intensità F4 colpì la cittadina di Peggs, in Oklahoma, portando alla distruzione di oltre il 30% delle abitazioni e causando numerose vittime. Le operazioni di soccorso furono rallentate per diverse ore, lasciando molte persone senza aiuto immediato. In particolare, un medico locale si trovò in difficoltà nel tentativo di assistere i feriti, senza riuscire a salvare nessuno.

? Cosa scoprirai Come ha fatto un solo medico a non salvare nessuno?. Perché i soccorsi rimasero bloccati per ore dopo il passaggio?. Quali edifici resistettero alla furia del vento nel 1920?. Come ha fatto la popolazione a ricostruire l'intero villaggio?.? In Breve 71 morti e 100 feriti tra i 250 residenti di Peggs nel 1920.. Morte dell'unico medico locale e isolamento ferroviario ostacolarono i soccorsi nel 1920.. Un tornado EF2 nel maggio 2019 ha causato danni senza vittime a Peggs.. La popolazione di Peggs è cresciuta da 250 a circa 1000 abitanti.. Settantuno persone hanno perso la vita a Peggs, nell’Oklahoma orientale, durante la notte del 2 maggio 1920 quando un tornado di categoria F4 ha devastato l’abitato.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Oklahoma 1920: il tornado F4 che sterminò il 30% di Peggs

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