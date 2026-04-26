Tornado EF-4 in Oklahoma | distruzione e il segreto delle safe rooms

Un tornado EF-4 con venti che raggiungono i 280 kmh ha colpito la città di Enid in Oklahoma, provocando danni estesi a circa 40 edifici. Durante l’evento, molte persone si sono rifugiate nelle safe rooms in cemento armato, che hanno evitato vittime tra i residenti. La tempesta ha lasciato dietro di sé distruzione e danni significativi all’area colpita.

? Cosa sapere Tornado EF-4 con venti a 280 kmh colpisce Enid in Oklahoma.. L'uso di safe rooms in cemento armato evita vittime tra i 40 edifici distrutti.. Allerta meteo per l’Oklahoma centro-settentrionale: dopo il passaggio di un tornado EF-4 a Enid, i modelli atmosferici segnalano nuovi temporali violenti e possibili formazioni tornadiche imminenti nelle aree colpite. La dinamica del fenomeno che ha investito la città di Enid è stata classificata dal National Weather Service come un evento di estrema violenza, con un vortice capace di mantenere il contatto con il suolo per circa 40 minuti. Il diametro della perturbazione ha raggiunto i 450 metri nel punto di massima espansione, generando venti che hanno toccato i 280 kmh.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Tornado EF-4 in Oklahoma: distruzione e il segreto delle safe rooms Multi SubHe Found a Tiny Kingdom in His Freezer—and Became Their God Overnight Notizie correlate Quel che resta dopo il passaggio di un tornado: la distruzione in OklahomaIl tornado che il 23 aprile ha investito la piccola cittadina rurale di Enid, a circa 85 miglia a nord di Oklahoma City, ha danneggiato almeno 40... Wisconsin, la distruzione dopo il tornadoUna serie di tornado ha devastato il Midwest degli Stati Uniti lasciando le strade impraticabili. Altri aggiornamenti Temi più discussi: Tornado EF-4 in Oklahoma: danni gravi e case rase al suolo; Safe Rooms e allerta meteo, vento contro cemento: così l’Oklahoma ha vinto la sfida contro il mostro; USA: enorme tornado devasta la zona di Enid, in Oklahoma. Le immagini impressionanti. Volunteers rally around Enid families after EF-4 tornadoIn the aftermath of an EF-4 tornado, residents in Enid started the cleanup process, with volunteers helping with the recovery. kjrh.com Enid, Oklahoma Tornado: EF-4 — First of Its Kind in Decades Hits OklahomaA powerful EF-4 tornado tore through Enid on Thursday night, leaving a trail of destruction across residential neighborhoods, military property, and major roadways. At least 10 people were injured and ... southhillenterprise.com Meteo & Radar Italia. . Tornado devastante su Enid (Oklahoma): danni ingenti e momenti di paura Almeno 10 feriti. Immagini impressionanti del temporale a Supercella dall'aereo! #meteoeradar #tornado #supercella #temporali - facebook.com facebook