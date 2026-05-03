Oggi 4 maggio San Ciriaco di Gerusalemme | scoperta shock dei medici sulla sua salma
Oggi, 4 maggio, si ricorda San Ciriaco di Gerusalemme, un vescovo e martire venerato fin dal Medioevo in Italia, dove sono conservate alcune sue reliquie. Recentemente, i medici hanno effettuato un esame sulla sua salma, scoprendo dettagli che hanno sorpreso gli studiosi. La sua figura è legata a una lunga tradizione religiosa e storica, mantenuta viva nel tempo attraverso il culto e le reliquie conservate nel paese.
Vescovo e martire, San Ciriaco di Gerusalemme è venerato fin dal Medioevo in Italia dove sono conservate alcune sue reliquie. Secondo un’agiografia di San Ciriaco, avvolta in un’aura leggendaria, sarebbe nato a Gerusalemme dalla profetessa Anna, con il nome di Giuda. Una volta cresciuto divenne rabbino della sinagoga locale. Ma secondo un’altra tradizione è un personaggio di epoca successiva e si riporta il suo martirio verso l’anno 135. Le informazioni circa la sua vita sono incerte e lacunose anche perché le versioni sono discordanti tra di loro. Un’altra narrazione vede la sua figura legata a quella dell’imperatrice Elena, madre di Costantino.🔗 Leggi su Lalucedimaria.it
Notizie correlate
Va in ospedale con un gonfiore enorme, la scoperta shock dei medici: “Cosa hanno trovato dentro”L’ospedale di Borgo Trento a Verona è stato teatro di un evento clinico che sfida i limiti della letteratura medica moderna.
Leggi anche: Martina Franca: “a causa di carenza di medici”, guardia medica oggi scoperta fino a sera Denuncia di un cittadino, era già successo il Primo Maggio
Contenuti e approfondimenti
Temi più discussi: FIERA DI SAN CIRIACO: ARTE E CULTURA; Fiera di San Ciriaco 2026, ecco il programma completo. Percorso da mare a mare, street food e cultura; Fiera di San Ciriaco; Fiera di San Ciriaco, i cantieri in centro lanciano l’edizione da mare a mare: ecco il nuovo percorso.
Diocesi: mons. Spina (Ancona-Osimo) presidierà le celebrazioni di San Ciriaco, patrono della cittàLunedì 4 maggio ad Ancona si svolgeranno le celebrazioni per la festa di San Ciriaco, patrono dell'arcidiocesi e della città. La giornata inizierà alle 8.30 con la messa nella cripta presieduta dal Vi ... agensir.it
Ancona, la Festa di San CiriacoAd Ancona torna la tradizionale Festa di San Ciriaco, dal primo al 4 maggio, tra Viale della Vittoria, Corso Stamira e Piazza Cavour si sviluppa una fiera articolata tra mercatini, street food, ... ilrestodelcarlino.it
Alla vigilia di San Ciriaco, un primo bilancio della Fiera GUARDA IL VIDEO https://etvmarche.it/03/05/2026/fiera-eliantonio-da-mare-a-mare-nel-2027-il-rinnovato-corso-garibaldi-video/ - facebook.com facebook
Fiera di San Ciriaco, la Polizia di Stato tra la gente con il 'Villaggio della legalità' x.com