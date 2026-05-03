Oggi 4 maggio San Ciriaco di Gerusalemme | scoperta shock dei medici sulla sua salma

Da lalucedimaria.it 3 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Oggi, 4 maggio, si ricorda San Ciriaco di Gerusalemme, un vescovo e martire venerato fin dal Medioevo in Italia, dove sono conservate alcune sue reliquie. Recentemente, i medici hanno effettuato un esame sulla sua salma, scoprendo dettagli che hanno sorpreso gli studiosi. La sua figura è legata a una lunga tradizione religiosa e storica, mantenuta viva nel tempo attraverso il culto e le reliquie conservate nel paese.

Vescovo e martire, San Ciriaco di Gerusalemme è venerato fin dal Medioevo in Italia dove sono conservate alcune sue reliquie. Secondo un’agiografia di San Ciriaco, avvolta in un’aura leggendaria, sarebbe nato a Gerusalemme dalla profetessa Anna, con il nome di Giuda. Una volta cresciuto divenne rabbino della sinagoga locale. Ma secondo un’altra tradizione è un personaggio di epoca successiva e si riporta il suo martirio verso l’anno 135. Le informazioni circa la sua vita sono incerte e lacunose anche perché le versioni sono discordanti tra di loro. Un’altra narrazione vede la sua figura legata a quella dell’imperatrice Elena, madre di Costantino.🔗 Leggi su Lalucedimaria.it

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