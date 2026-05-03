Oggi 4 maggio San Ciriaco di Gerusalemme | scoperta shock dei medici sulla sua salma

Oggi, 4 maggio, si ricorda San Ciriaco di Gerusalemme, un vescovo e martire venerato fin dal Medioevo in Italia, dove sono conservate alcune sue reliquie. Recentemente, i medici hanno effettuato un esame sulla sua salma, scoprendo dettagli che hanno sorpreso gli studiosi. La sua figura è legata a una lunga tradizione religiosa e storica, mantenuta viva nel tempo attraverso il culto e le reliquie conservate nel paese.