Nuova viabilità in direzione A1 E via Bracciolini chiude di notte

Questa settimana si avvieranno i getti per la nuova sede tranviaria in via Poggio Bracciolini, tra piazza Ravenna e piazza Gavinana, come fase preliminare alla posa dei binari. Contestualmente, sarà chiusa al traffico via Bracciolini durante le ore notturne a causa di lavori sulla viabilità in direzione dell’autostrada A1. Questi interventi rappresentano due degli step previsti nel progetto di realizzazione della linea della tramvia tra la zona Libertà e Bagno a Ripoli.

Due nuovi step nei lavori per la realizzazione della linea della tramvia Libertà-Bagno a Ripoli. Questa settimana inizieranno infatti i getti per la sede tranviaria in via Poggio Bracciolini (tra piazza Ravenna e piazza Gavinana), lavorazioni preliminari alla posa dei binari. L’intervento sarà effettuato dal 5 maggio nei giorni di martedì, mercoledì e giovedì in orario notturno (dalle 21 alle 1) con chiusura della corsia oggi utilizzata dai veicoli diretti in piazza Gavinana. Percorso alternativo: lungarno Ferrucci-via di Rusciano-via Coluccio Salutati. Questi provvedimenti saranno in vigore fino al 15 maggio. Spostandosi nella zona di viale Europa, per realizzare la sede tranviaria all’altezza dell’incrocio con via Danimarca -via Olanda da ieri via Danimarca è diventata a senso unico in direzione di via Norvegia.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Nuova viabilità in direzione A1. E via Bracciolini chiude di notte Notizie correlate A1, chiude il tratto tra Orte e Orvieto in direzione Firenze per lavoriSulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di riqualifica delle barriere di sicurezza del ponte "sul fiume Tevere-località Santa Maria", dalle 22... Contenuti di approfondimento Argomenti più discussi: Nuova viabilità in direzione A1. E via Bracciolini chiude di notte; Bollettino della viabilità n. 40 del 26.4.2026; Cantieri in città dal 30 aprile al 7 maggio: viabilità alternativa e lavori in corso; Tram, cambia la viabilità: dal 1 maggio torna il doppio senso su via Emilia Ponente. Nuova viabilità in direzione A1. E via Bracciolini chiude di notteDue nuovi step nei lavori per la realizzazione della linea della tramvia Libertà-Bagno a Ripoli. Questa settimana ... msn.com È stata aperta oggi, sabato 2 maggio, la nuova viabilità a Montarioso, un intervento realizzato dal Comune di Monteriggioni per migliorare la circolazione e la qualità della vita nell’area.... - facebook.com facebook