Nuova attività a Terni | La città ha ispirato fiducia Accoglienza autentica e proposta di qualità

A Terni nasce una nuova attività nel settore della ristorazione, portando con sé un percorso di esperienza nel campo. La gestione si è sviluppata nel tempo, affrontando sfide e investendo sulla qualità dell’offerta. La città ha accolto con fiducia questa iniziativa, che si distingue per un’accoglienza autentica e un’attenzione particolare alla proposta culinaria. La nuova realtà si propone di consolidare la presenza nel panorama locale, puntando su professionalità e passione.

Una lunga esperienza maturata nell’ampio comparto della ristorazione, costruita passo dopo passo tra sacrifici, passione e voglia di mettersi in gioco. Gli imprenditori Maria e Giovanni hanno deciso di investire nel centro di Terni aprendo ‘La Posada’, locale inaugurato ufficialmente lo scorso 22.🔗 Leggi su Ternitoday.it Notizie correlate Storica attività di Terni spegne ventisei candeline: “Traguardo frutto della fiducia accordata negli anni”Un traguardo da festeggiare per il centro estetico L’Isola del Sole, attività collocata all’esterno del centro commerciale Cospea. Leggi anche: Nuova attività a Terni, la rinascita degli storici spazi commerciali: “Condivisione, relazioni e community di persone” Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Prodotti locali, paniere salvaspesa e sconto per i senior: a Terni un nuovo punto vendita Crai; CRAI consolida il presidio in Umbria con l’apertura di Terni; Commercio Terni, nuovo all you can eat grill. In centro street food napoletano -; Nuova attività a Terni: La città ha ispirato fiducia. Accoglienza autentica e proposta di qualità. Nuova realtà nella produzione di moto da competizione: a Terni in arrivo la Pileri Racing Bike srlIn arrivo a Terni la Pileri Racing Bike srl, una nuova azienda italiana specializzata nella progettazione e produzione di moto da competizione. La società, in via Cassian Bon, ha come obiettivo quello ... umbria24.it Nuova app e percorso multimediale per i luoghi di San Valentino a TerniUn’applicazione che permette di scoprire la storia di San Valentino camminando per le vie di Terni. La novità è stata presentata nei giorni scorsi dall’assessore alla Cultura Tiziana Laudadio, dal Rup ... umbria24.it A Novafeltria ha ufficialmente aperto una nuova attività. Le parole del sindaco: "Una scelta coraggiosa che significa mettersi in gioco con lavoro e sacrifici" - facebook.com facebook