Non si ferma al semaforo rosso e si scontra con un' auto che transita

Una vettura ha attraversato un incrocio senza fermarsi al semaforo rosso, provocando un impatto con un'altra auto che stava transitando. L’incidente è avvenuto questa mattina, domenica 3 maggio, in zona San Sisto a Perugia. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale e i soccorsi sanitari. Nessuna delle persone coinvolte ha riportato ferite gravi.

Non si ferma al semaforo rosso e si scontra con un'auto che attraversa la carreggiata. L'incidente questa mattina, domenica 3 maggio, a Perugia in zona San Sisto. Dalle informazioni un'auto non avrebbe rispettato lo stop obbligato dal semaforo rosso e, transitando, si è scontrata con un veicolo.🔗 Leggi su Perugiatoday.it

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