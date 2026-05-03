Recentemente sono state presentate le Dunk Low ispirate alla Formula 1, un modello esclusivo che ha attirato l’attenzione di pochi fortunati. La decisione di riservare queste scarpe a un pubblico ristretto ha suscitato discussioni tra gli appassionati. I dettagli delle Dunk Low sono stati studiati per richiamare elementi iconici della F1, con specifiche scelte di design che rendono queste calzature un oggetto di desiderio per collezionisti e tifosi.

? Cosa scoprirai Chi ha deciso di negare le scarpe ai tifosi?. Come sono stati progettati i dettagli delle Dunk Low?. Perché il management ha scelto di non venderle al pubblico?. Cosa rischiano i piloti Cadillac nella gara di Miami?.? In Breve Le Dunk Low sono destinate esclusivamente a Dan e Cassidy Towriss.. Valtteri Bottas e Sergio Perez partono rispettivamente dal 20° e 19° posto.. La scuderia Cadillac occupa attualmente la decima posizione nel campionato costruttori.. Il team debutta nel Gran Premio di Miami come undicesimo partecipante stagionale.. A Miami, l’esclusiva collaborazione tra Nike e il team Cadillac Formula 1 ha generato un oggetto da collezione unico, destinato però solo ai vertici della scuderia americana.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Nike e Cadillac: le Dunk Low della F1 sono un tesoro per pochi

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