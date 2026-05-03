Nettuno schianto tra moto e auto | muore il 46 enne Vincenzo Zinna grave il figlio 17enne

A Nettuno si è verificato un incidente tra un'auto e una moto su via della Campana. Nell’impatto ha perso la vita un uomo di 46 anni e il suo figlio di 17 anni è stato ricoverato in condizioni serie. La dinamica dell’incidente è ancora da chiarire, e le autorità stanno svolgendo le indagini. Nessuna altra persona è rimasta coinvolta.

Incidente su via della Campana a Nettuno: perde la vita il 46enne Vincenzo Zinna. Il figlio è ricoverato in condizioni serie. Indagano i carabinieri.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Leggi anche: Incidente Nettuno, scontro tra due moto e un'auto: morto un uomo. Grave il figlio 17enne Nettuno, scontro tra moto e auto: muore un padre, il figlio è grave? Cosa scoprirai Come ha fatto l'auto a non vedere la moto in arrivo? Perché la manovra dell'automobilista è finita sotto indagine dei Carabinieri?... Approfondimenti e contenuti Si parla di: Incidente Nettuno, scontro tra due moto e un'auto: morto un uomo. Grave il figlio 17enne. Nettuno, schianto tra moto e auto: muore il 46 enne Vincenzo Zinna, grave il figlio 17enneUn uomo di 46 anni, Vincenzo Zinna, è morto e il figlio di 17 anni è rimasto gravemente ferito in un incidente stradale avvenuto nel tardo pomeriggio di sabato 2 maggio a Nettuno, nella provincia di R ... fanpage.it Incidente Nettuno, scontro tra due moto e un'auto: morto un uomo. Grave il figlio 17enneL'impatto nel tardo pomeriggio di sabato in via della Campana. Il giovane è stato sbalzato a metri di distanza dopo lo schianto contro un muretto. Indagini sulla dinamica ... romatoday.it