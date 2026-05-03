Domani sera si gioca la partita decisiva tra Neonis e Cividale, con le due squadre in campo alla Bombonera per la finale di C. L’incontro vedrà sfidarsi i due team, con particolare attenzione alle capacità difensive della Neonis nel bloccare le triple avversarie. La gestione dei tiri liberi potrebbe risultare determinante nel risultato finale, rendendo questa sfida ancora più avvincente.

? Cosa scoprirai Come farà la Neonis a fermare le triple di Cividale?. Perché la gestione dei tiri liberi deciderà l'incontro?. Chi riuscirà a sfruttare il vantaggio della Bombonera?. Quali sono le conseguenze per chi vincerà il barrage?.? In Breve Neonis ha vinto tre scontri su quattro contro Cividale in stagione.. Cividale ha segnato 26 punti su 33 tiri liberi mercoledì scorso.. La Neonis ha segnato 8 punti su 11 tentativi dalla lunetta.. Il vincitore affronterà Caorle o Corno di Rosazzo per il titolo.. La Neonis sfida gli U19 di Cividale alle 18:30 di domenica 3 maggio alla Bombonera di Vallenoncello per l’accesso alla finale di serie C. Il palazzetto di Vallenoncello si prepara a ospitare il match decisivo che stabilirà chi approderà alla conclusione del torneo regionale.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Neonis e Cividale: sfida decisiva alla Bombonera per la finale di C

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