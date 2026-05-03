Un turista a Napoli ha fermato uno scooter dopo essere stato vittima di un tentativo di furto, riuscendo a bloccare il veicolo e recuperare la refurtiva. Poche ore dopo, le forze dell’ordine hanno arrestato due uomini sospettati di essere coinvolti nell’episodio, grazie alle indagini dei Falchi. La scena ha attirato l’attenzione di passanti e ha portato all’intervento rapido delle autorità.

? Cosa scoprirai Come ha fatto il turista a fermare lo scooter dopo l'aggressione?. Chi sono i due uomini arrestati dai Falchi poche ore dopo?. Dove sono state individuate le tracce dei rapinatori tramite le telecamere?. Perché i vicoli del centro storico restano zone così vulnerabili?.? In Breve Identificati due uomini di 26 e 47 anni tramite videosorveglianza.. Squadra Mobile dei Falchi arresta i sospetti poche ore dopo il furto.. Aggressione avvenuta mercoledì mattina nel Vico dei Carbonari.. Indagini tecniche condotte dai Falchi nel centro storico di Napoli.. Mercoledì mattina, un cittadino britannico in visita a Napoli è stato aggredito nel Vico dei Carbonari da un complice su uno scooter che gli ha strappato l’orologio al polso.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Napoli, turista reagisce al furto: blocca il rapinatore e lo recupera

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