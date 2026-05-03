Napoli il ritorno è stato decisivo | Conte ha ritrovato una delle sue armi migliori

Dopo settimane di difficoltà difensive, il Napoli ha ritrovato solidità grazie al ritorno di Amir Rrahmani. L’allenatore ha deciso di inserirlo in campo in due partite da titolare, ottenendo altrettanti clean sheet. La presenza del difensore ha contribuito a cambiare l’assetto difensivo della squadra, che ha mostrato una maggiore stabilità rispetto alle settimane precedenti. La sua presenza si è rivelata determinante per il rendimento recente del reparto arretrato.

Amir Rrahmani torna in campo e il Napoli cambia volto difensivo: due partite da titolare, altrettanti clean sheet, e una squadra che riscopre la solidità dopo settimane di sbandamenti. L’assenza del centrale kosovaro aveva lasciato il segno profondo sulla retroguardia azzurra, ma ora il suo rientro sembra aver restituito la solidità perdura. Rrahmani decisivo a Como: rientro fondamentale. A Como, il difensore si è imposto come protagonista assoluto. Per lui sdue interventi decisivi che hanno impedito il gol del vantaggio ai lariani, entrambi su Douvikas. Non è ruggine quella che Rrahmani ha portato in campo dopo oltre due mesi di assenza dal 15 febbraio, quando si infortunò contro la Roma.🔗 Leggi su Spazionapoli.it

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