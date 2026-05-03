Moviola Juve Verona LIVE | gli episodi dubbi del match

Durante la partita tra Juventus e Verona, sono stati discussi alcuni episodi chiave riguardanti le decisioni arbitrali. La moviola ha analizzato vari momenti del match, evidenziando situazioni che hanno suscitato dubbi e commenti tra commentatori e tifosi. La sfida si è giocata nella 35ª giornata del campionato di Serie A 202526 e alcuni episodi sono stati oggetto di approfondimento durante le trasmissioni dedicate.

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