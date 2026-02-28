Moviola Parma Cagliari l’episodio arbitrale chiave del match | ecco cos’è successo

Durante la partita tra Parma e Cagliari, valida per la 27ª giornata del campionato di Serie A 202526, si è verificato un episodio arbitrale che ha attirato l’attenzione. La moviola ha analizzato un momento cruciale del match, evidenziando un intervento che ha avuto un ruolo importante nello svolgimento dell’incontro. L’episodio è stato oggetto di revisione da parte del VAR.

Calciomercato Inter, anche i nerazzurri in piena lotta per Goretzka! La rivelazione di Fabrizio Romano Cristiana Girelli dice addio alla Juventus Women: ufficiale il trasferimento in prestito negli USA! L’annuncio Rashford Barcellona, Flick accontentato? C’è la decisione sul riscatto dal Manchester United Feyenoord, clima rovente dopo il cambio in società! Il punto sulla squadra olandese, guidata in panchina da van Persie Parma, Cuesta perde i pezzi: doppio infortunio nel pari contro il Cagliari! Rio Ave, l’ex Parma e Cagliari Bruno Alves è il nuovo direttore sportivo: c’è l’annuncio! Rashford Barcellona, Flick accontentato? C’è la decisione... 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Moviola Parma Cagliari, l’episodio arbitrale chiave del match: ecco cos’è successo Moviola Juve Como, l’episodio arbitrale chiave del match: ecco cos’è successoTresoldi svela: «Sogno di giocare nel Milan, ci penso ogni mattina quando mi sveglio! Ecco come mai non gioco con l’Italia» Cancelo, ma cosa sta... Leggi anche: Moviola Inter Juve, l’episodio arbitrale chiave del Derby d’Italia: ecco cos’è successo Altri contenuti e aggiornamenti legati alla news. Temi più discussi: Moviola Milan-Parma: goal di Troilo prima annullato e poi convalidato, niente carica di Valenti su Maignan; La Moviola di Cagliari-Lazio: Rapuano gestisce bene una gara corretta; Dal mancato rigore su Loftus al dietrofront sul gol di Troilo: Milan contro arbitro e Var; La moviola di Milan-Parma: il gol di Troilo andava annullato?. Parma-Cagliari 1-1, a Folorunsho risponde OristanioPARMA (ITALPRESS) – Pari, intensità ed emozioni nell’anticipo della 27a giornata di Serie A tra Parma e Cagliari. Un 1-1 maturato grazie ... iltempo.it Una prodezza di Folorunsho non basta al Cagliari, pareggio a ParmaLa ventisettesima giornata di Serie A si apre con un pareggio che muove la classifica ma non cambia gli equilibri nella corsa salvezza. Al Tardini, Parma e Cagliari chiudono sull’1-1 al termine di una ... sportal.it A Pressing si analizza lo scontro tra Loftus-Cheek e Corvi in Milan-Parma: Graziano Cesari ha le idee chiare Siete d’accordo #SportMediaset #mediaset #moviola #milanparma - facebook.com facebook La #moviola di #MilanParma: insufficiente l’arbitro #Piccinini. L’analisi degli episodi chiave - @acmilan #ACMilan #Milan #SempreMilan x.com