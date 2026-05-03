Moto contro palo di cemento | morti 2 giovani nel milanese

Due giovani di 25 e 26 anni sono deceduti questa mattina in provincia di Milano, lungo la strada comunale 704 tra Tribiano e Mulazzano. I corpi sono stati trovati senza vita in seguito a un incidente con una moto che si è scontrata contro un palo di cemento. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma per i due non c’è stato nulla da fare. Le autorità stanno ricostruendo la dinamica dell’accaduto.

I corpi di due giovani di 25 e 26 anni, un uomo e una donna, sono stati ritrovati senza vita questa mattina in provincia di Milano sulla strada comunale 704 che collega i comuni di Tribiano e Mulazzano a sud del capoluogo. Secondo la ricostruzione dei soccorritori intervenuti alle 8 del mattino, i due ieri sera mentre si trovavano a bordo di un motore di piccola cilindrata, avrebbero perso il controllo del mezzo finendo prima in un fosso di circa quattro metri e in seguito andando a sbattere contro un palo in cemento. La zona, poco battuta di notte, non ha consentito l’attivazione immediata dei soccorsi. I corpi dei due giovani, sono stati avvistati stamane da due passanti che hanno immediatamente attivato il Numero unico di emergenza.🔗 Leggi su Lapresse.it

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