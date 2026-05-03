Morte evitabile al pronto soccorso | l' Asp paga quasi 430 mila euro per la tragedia

Un caso di morte evitabile al pronto soccorso ha portato l'Asp di Agrigento a versare circa 430 mila euro in seguito a una decisione giudiziaria. La questione, che si protraeva da più di dieci anni, si è conclusa con il pagamento disposto dall’ente sanitario. La vicenda ha coinvolto una serie di procedure legali che hanno portato alla definizione della causa.

Disposto il pagamento. L'Asp di Agrigento scrive la parola fine a una dolorosa vicenda giudiziaria trascinatasi per oltre un decennio. E lo fa pagando la cifra complessiva di 429.486,23 euro.Il dramma risale al 15 luglio 2014, quando un uomo perse la vita presso il pronto soccorso del presidio.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it Notizie correlate L’ittero, il trasferimento e la morte: il "conto" da 56 mila euro presentato all’AspRicoverato per ittero ostruttivo, muore dopo il trasferimento - dall'ospedale San Giovanni di Dio - al Civico di Palermo. Opere di urbanizzazione realizzate su terreni mai espropriati, il Comune paga quasi 60 mila euroIl Tar ha condannato l'ente a restituire le otto particelle ai legittimi proprietari, ripristinando lo stato dei luoghi, e al risarcimento per il...