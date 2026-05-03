A Morciano si stanno pianificando interventi per riqualificare il centro storico, tra cui nuovi concorsi e spazi condivisi. Sono previsti lavori per riqualificare Piazza del Popolo e la Pescheria, con modifiche che coinvolgono anche il sistema woonerf, che sarà adottato per regolamentare l’area tra pedoni e automobili. Questi interventi puntano a migliorare la vivibilità e l’aspetto urbano della zona centrale.

? Cosa scoprirai Come cambieranno i progetti per Piazza del Popolo e la Pescheria?. Come funzionerà il sistema woonerf per pedoni e automobilisti nel centro?. Quali saranno le nuove regole per i parcheggi davanti ai negozi?. Come verrà realizzato il corridoio verde tra il fiume e il parco?.? In Breve Interventi prioritari su piazza del Popolo, piazza Risorgimento, casa Boccioni e vecchia Pescheria.. Modello woonerf per integrare pedoni e automobilisti nel tessuto urbano di Morciano.. Creazione corridoio ecologico tra via Stadio e via Santa Maria Maddalena lungo il fiume.. Confronto elettorale previsto con le liste Autunno e Morciano di Tutti il 24-25 maggio.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Morciano Viva: concorsi e spazi condivisi per rinnovare la città

Notizie correlate

Spazi e servizi (finalmente) condivisi: il nuovo progetto di Ambito 9 e Asst GardaLa Casa di Comunità di Leno, gestita da Asst Garda, sarà il cuore pulsante del nuovo progetto di integrazione sociosanitaria, unico in provincia, che...

Contenuti di approfondimento

Temi più discussi: Elezioni, Agostini svela il programma; Morciano di Tutti: Non basta finire i lavori, serve capire dove sta andando Morciano; Morciano, Agostini in campo: correrà per diventare sindaco; Agostini punta sulla continuità: Porteremo avanti l’eredità di Ciotti.

Elezioni, Agostini svela il programmaIl candidato di ’Morciano Viva’ ha presentato la squadra. Tra gli obiettivi: riqualificazione del centro e nuovo progetto del parco del Conca ... msn.com

Elezioni, Morciano Viva presente i candidati consiglieri: ecco i nomiEntra nel vivo la campagna elettorale a Morciano di Romagna. La lista civica Morciano Viva , di area centrodestra, dopo aver ufficializzato il candidato sindaco Andrea Agostini, presenta la squadra ... altarimini.it

Elezioni, Morciano Viva presente i candidati consiglieri: ecco i nomi Leggi qui: https://altarimini.it/elezioni-morciano-viva-presente-i-candidati-consiglieri-ecco-i-nomi.php - facebook.com facebook