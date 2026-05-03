Mons Corazza nel vicariato | ascolto e memoria dopo l’alluvione

Dopo l’alluvione che ha colpito alcuni quartieri, il vicario ha avviato un percorso di ascolto e recupero della memoria delle comunità coinvolte. Nei prossimi giorni incontrerà rappresentanti e cittadini per valutare le esigenze emerse e pianificare interventi concreti. L’obiettivo è capire come la vita nei quartieri interessati si stia modificando e quali iniziative possano aiutare a ricostruire un senso di solidarietà e di normalità.

? Cosa scoprirai Come cambierà la vita sociale nei quartieri colpiti dall'alluvione?. Chi incontrerà Monsignor Corazza per sostenere le realtà locali?. Dove si riunirà la comunità per onorare chi è scomparso?. Quali nuovi spazi verranno inaugurati per ricostruire il tessuto sociale?.? In Breve Visite ai parroci don Loriano Valzania e don Davide Brighi dal 4 al 24 maggio.. Commemorazione defunti e inaugurazione sala Romiti il 16 maggio per l'alluvione.. Festa delle Genti e concerto parrocchiale ai Romiti domenica 17 maggio.. Incontri con cooperativa CavaRei e associazione Il Delfino per il welfare locale.. Dal 4 al 24 maggio, monsignor Livio Corazza percorrerà le strade del vicariato di Forlì Ovest per una visita pastorale che tocca le comunità di Romiti, San Varano, Castiglione, Cava, Villagrappa e Villanova.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Mons. Corazza nel vicariato: ascolto e memoria dopo l’alluvione Notizie correlate Romiti, la nuova chiesa apre nella Domenica delle Palme nel ricordo delle vittime dell'alluvione. Il vescovo Corazza: "È il giorno della ripartenza"Non è solo un luogo che apre le porte, ma una comunità che ritrova il proprio battito. Romiti, la nuova chiesa apre nella Domenica delle Palme. Il vescovo Corazza: "È il giorno della ripartenza", nel ricordo delle vittime dell'alluvioneNon è solo un luogo che apre le porte, ma una comunità che ritrova il proprio battito.