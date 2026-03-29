Nella Domenica delle Palme, si è svolta l’inaugurazione della nuova chiesa di Santa Maria del Voto nel quartiere Romiti. Durante la cerimonia, il vescovo di Forlì-Bertinoro ha celebrato la prima messa, definendo il giorno come un momento di ripartenza. La chiesa apre le sue porte in una giornata che ricorda anche le vittime dell’alluvione che ha colpito la zona.

Non è solo un luogo che apre le porte, ma una comunità che ritrova il proprio battito. In una Domenica delle Palme che rimarrà nella memoria del quartiere Romiti, il vescovo di Forlì-Bertinoro, Livio Corazza, ha celebrato la prima messa nella nuova chiesa di Santa Maria del Voto. Una celebrazione carica di simbolismo, emozione e uno sguardo rivolto al futuro, a tre anni dalla drammatica alluvione che ha segnato profondamente il quartiere. Il vescovo ha aperto la sua riflessione nell'omelia partendo dal cuore della Passione di Gesù: la scelta radicale degli apostoli Pietro, Andrea, Giacomo, Giovanni e Matteo. “Tutti avevano lasciato tutto per seguirlo”, ha ricordato Corazza, ponendo però l’accento sulla fragilità umana: “All'entusiasmo iniziale che ci deve essere deve seguire la perseveranza”. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

© Forlitoday.it - Romiti, la nuova chiesa apre nella Domenica delle Palme. Il vescovo Corazza: "È il giorno della ripartenza", nel ricordo delle vittime dell'alluvione

Articoli correlati

Romiti, la nuova chiesa apre nella Domenica delle Palme nel ricordo delle vittime dell'alluvione. Il vescovo Corazza: "È il giorno della ripartenza"Non è solo un luogo che apre le porte, ma una comunità che ritrova il proprio battito.

Leggi anche: Nuova chiesa ai Romiti, prima messa nella Domenica delle Palme: verso l’intitolazione a San Paolo VI

Una selezione di notizie su Romiti la nuova chiesa apre nella...

Temi più discussi: Nuova chiesa ai Romiti, prima messa nella Domenica delle Palme: verso l’intitolazione a San Paolo VI; Forlì, inaugura la nuova chiesa dei Romiti; Sognata per decenni, finalmente è realtà: don Valzania apre le porte della nuova chiesa ai Romiti; Nuova chiesa ai Romiti, il messaggio del Quartiere: L'opera diventi spazio per tutti i cittadini, anche quelli laici.

Sognata per decenni, finalmente è realtà: don Valzania apre le porte della nuova chiesa ai RomitiDopo cinquant'anni di attesa e un cantiere sfidato prima dalla pandemia e poi dall'alluvione del 2023, il quartiere Romiti ha finalmente la sua nuova chiesa. Don Loriano Valzania, che ha seguito l’ite ... forlitoday.it

Forlì, inaugura la nuova chiesa dei RomitiSarà il vescovo di Forlì-Bertinoro monsignor Livio Corazza a presiedere, domenica 29 marzo ai Romiti, la Messa delle Palme, che rimarrà agli annali ... corriereromagna.it

Romiti Gioielli - facebook.com facebook

Era la mossa giusta. L'opinione di Romiti Famiglia nel bosco, perché l’incontro con La Russa è stato un toccasana x.com