A Mogliano tre cuccioli sono stati trovati morti all’interno di un sacchetto nel parco fluviale, suscitando preoccupazione tra i residenti. I piccoli sono stati individuati da alcuni passanti che hanno segnalato la loro presenza alle autorità. I canili locali stanno vivendo una situazione di saturazione, con un numero crescente di cani di razza maremmano affidati alle strutture di accoglienza.

? Cosa scoprirai Come sono stati individuati i cuccioli nel parco fluviale?. Perché i canili locali sono ormai saturi di esemplari maremmani?. Quali sono le conseguenze economiche per i Comuni che non sterilizzano?. Chi deve gestire il problema degli animali abbandonati dalle coppie?.? In Breve Veronica Acquaticci e Sara Caponi denunciano l'emergenza dei cani abbandonati nel Maceratese.. Oltre 11 cuccioli di maremmano sono nati da una femmina abbandonata a Mogliano.. Il canile di Tolentino ospita 160 cani, con oltre il 50% di maremmani.. Evento Adottami previsto oggi pomeriggio presso il Cuore Adriatico di Civitanova Marche.. A Mogliano, tre cuccioli di pastore maremmano sono stati ritrovati senza vita in un sacchetto dell’immondizia presso il parco fluviale Santa Croce durante la giornata di Pasquetna.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Mogliano, tre cuccioli trovati morti in un sacchetto: l’allarme

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